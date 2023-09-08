Суд в России признал эмодзи эквивалентом подписи под документом

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Российский суд признал эмодзи с изображением поднятого вверх большого пальца эквивалентом подписи под документом, передает РБК. Инстанция рассмотрела иск поставщика и заказчика, в котором второй на предложение первого отреагировал этим эмодзи и больше они эту тему не поднимали. Суд счел основательным соответствующий ответ заказчика.

Поставщик и заказчик посредством мессенджера решали вопрос о поставке киоска в виде ретрофургона Volkswagen. Заказчик ответил на предложение эмодзи с изображенным вверх пальцем, что, как принято, является одобрением, после чего они больше не возвращались к этой теме и не подписывали никаких соглашений.

В итоге поставщик не отдал киоск и отказался вернуть 480 тысяч рублей аванса, утверждая, что стороны ничего не подписывали. Тем не менее суд счел, что этого эмодзи достаточно для закрепления договоренностей, и взыскал с предпринимателя задаток и проценты.

Ранее Верховный суд (ВС) России ранее признал конвертацию биткоинов в рубли отмыванием денег. Суд пересмотрел оправдательный приговор суда первой инстанции в отношении фигуранта, которого признали виновным в незаконном обороте наркотиков, но оправдали по делу о легализации биткоинов. ВС счел, что суд первой инстанции «высказал крайне противоречивые суждения» касательно легализации криптовалюты. Судебная коллегия определила направить уголовное дело на новое рассмотрение в Рязанский областной суд.