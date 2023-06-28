Верховный суд признал конвертацию биткоинов в рубли отмыванием денег

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Верховный суд России пересмотрел оправдательный приговор суда первой инстанции в отношении фигуранта, которого признали виновным в незаконном обороте наркотиков, но оправдали по делу о легализации биткоинов, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ). ВС счел, что суд первой инстанции «высказал крайне противоречивые суждения». Судебная коллегия ВС определила направить уголовное дело на новое рассмотрение в Рязанский областной суд.

Вопреки выводам суда первой и апелляционной инстанций для наличия состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, не требуется обязательного вовлечения легализуемых денежных средств в экономический оборот, поскольку ответственность по указанной статье закона наступает при установлении самого факта совершения финансовых операций с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, — приводит РАПСИ постановление высшей судебной инстанции.

Согласно материалам уголовного дела, его фигурант незаконно хранил ингредиенты для приготовления наркотиков в больших количествах, а также был одним из участников организованной группы по изготовлению мефедрона. Его покупатели расплачивались биткоинами, которые обвиняемый конвертировал в рубли и пересылал на другие счета. Суд признал его виновным по наркотической статье, однако оправдал по обвинению в легализации доходов.

Суд первой инстанции тогда пояснил, что операции с деньгами, полученными в результате конвертации из биткоинов, без введения их в экономический оборот не говорит о легализации доходов, полученных преступным путем. С таким решением не согласился замгенпрокурора, который указал, что обвиняемый намеренно переводил деньги с виртуального счета на банковские карты и вывел 8,2 млн рублей.

Ранее Росфинмониторинг предложил с 1 января 2026 года обязать банки проводить денежные переводы с указанием данных паспорта и ИНН получателя с целью борьбы с отмыванием денег. Сейчас же сопровождение денежного перевода происходит только с информацией о плательщике (ФИО, номер счета, ИНН или адрес проживания), а данные получателя отсутствуют.