В России нашли новый способ борьбы с «отмыванием» денег Росфинмониторинг предложил вводить номер паспорта или ИНН получателя перевода

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Росфинмониторинг предложил с 1 января 2026 года обязать банки проводить денежные переводы с указанием данных паспорта и ИНН получателя, сообщил РБК со ссылкой на новую редакцию законопроекта. В документе отмечается, что из сведений, которые обяжут указывать кредиторов, нужно исключить дату рождения и отчество.

Сейчас сопровождение денежного перевода происходит только с информацией о плательщике (ФИО, номер счета, ИНН или адрес проживания), а данные получателя отсутствуют. Однако Росфинмониторинг хочет сделать обязательным указание персональных сведений и обеих сторон при совершении как внутрироссийских, так и трансграничных переводов по картам или счетам. Исключение — переводы по СБП.

Кроме того, предлагается ограничить размер денежных переводов, которые проводятся без открытия банковского счета, суммой 100 тысяч рублей либо эквивалентом в иностранной валюте.

Представители банков обрушились с критикой на законопроект. Кредиторы полагают, что принятие инициативы может привести к подъему многочисленных теневых способов перевода средств. Похожая позиция упоминалась и в письме Ассоциации банков России.

Ранее стало известно, что Банк России рассчитывает, что уже в 2024 году у россиян появится возможность открывать банковские счета по видеосвязи. Директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский рассказал, что новый механизм можно протестировать в рамках экспериментального правового режима.