Новый способ открытия счета в банке может появиться в России В ЦБ выразили надежду, что россияне смогут открывать счета в банках по видеосвязи в 2024 году

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Банк России рассчитывает, что уже в 2024 году у россиян появится возможность открывать банковские счета по видеосвязи, сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский. По его словам, новый механизм можно протестировать в рамках экспериментального правового режима (ЭПР). Действующие правила предусматривают, что для открытия счета необходимо личное общение с сотрудниками кредитной организации либо обращение через единую биометрическую систему (ЕБС), передает РИА Новости.

Еще один момент, который в настоящее время очень плотно обсуждается Банком России с Росфинмониторингом и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти — это момент, связанный с внедрением в обыденную практику так называемой видеоидентификации — открытие счета в рамках видеоконференцсвязи, — сообщил Ясинский.

Топ-менеджер выразил надежду, что в рамках ЭПР новый способ открытия счета покажет положительные результаты и будет иметь минимальное количество отрицательных отзывов. Это позволит «полностью отказаться от атавизма» в виде личного присутствия клиента, подчеркнул он.

Ранее Росфинмониторинг предложил ограничить максимальную сумму денежного перевода без открытия банковского счета до 100 тысяч рублей, либо аналогичной суммы в иностранной валюте. В ведомстве пояснили, что разработали соответствующий законопроект в целях борьбы с незаконными операциями, мошенничеством и финансированием терроризма и экстремизма.