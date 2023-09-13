Венгрия готова идти наперекор Евросоюзу в вопросе импорта зерна с Украины Венгрия решила в любом случае сохранить запрет на импорт зерна с Украины

Фото: Global Look Press

Правительство Венгрии приняло решение в одностороннем порядке сохранить в силе истекающий 15 сентября запрет на импорт зерна с Украины, заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. По его словам, это произойдет, даже если ограничения не будут продлены Еврокомиссией после 15 сентября, передает телеканал М1.

Если Еврокомиссия не предпримет никаких шагов, то венгерское правительство будет вынуждено действовать по собственному усмотрению, — сказал Гуйяш.

Ранее Польша, Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия призвали Еврокомиссию продлить запрет на ввоз на территорию сообщества украинского зерна. Они просят оставить ограничение в силе до конца текущего года.

Профессор Варшавского университета естественных наук Аркадиуш Артышак заявил, что Польшу ожидает «крах», если ЕК не продлит действие запрета на ввоз украинского зерна. Он отметил, что за первые четыре месяца текущего года объем импорта зерна в Польшу из соседней страны в 610 раз превысил прошлогодний показатель.

Также сообщалось, что Европейский союз рассматривает возможность введения штрафных санкций против Польши, если она в одностороннем порядке продлит запрет на импорт украинского зерна, который истекает 15 сентября. До 20 стран — членов Евросоюза выразили свой протест эмбарго.