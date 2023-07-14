Вассерман объяснил, почему Путин может не поехать на саммит БРИКС в ЮАР Вассерман: Путин может не поехать на саммит БРИКС, чтобы не ставить ЮАР в «неприятное положение»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анатолий Вассерман

Президент России Владимир Путин может принять участие в саммите БРИКС дистанционно, считает депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что власти ЮАР находятся в дружественных отношениях как с Западом, так и с Россией, а потому визит Путина и решение о его аресте может испортить отношения африканского государства с любой из сторон.

Я допускаю, что Владимир Путин все-таки будет участвовать на саммите БРИКС в ЮАР в онлайн-формате. Ясно, что приводить ордер на арест в действие никому не хочется, но эта провокация организована очень грамотно. <...> Южной Африке очень важны взаимоотношения со многими странами, включая Запад, поэтому решение об аресте в любом случае испортит их отношения с одной из сторон. И поэтому российский президент может решить не ставить дружественную страну в такое неприятное положение, — предположил Вассерман.

Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) должен пройти в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что саммит БРИКС пройдет в очном формате, во встрече примут участие главы всех стран — членов международного объединения. Между тем представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что формат участия президента России в саммите БРИКС пока не определен, этот вопрос находится на стадии обсуждения.