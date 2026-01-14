Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 19:35

«Варварское нападение»: в МИД осудили атаку Украины на гражданские суда

Захарова: Россия осуждает варварские атаки Украины на гражданские суда

Мария Захарова Мария Захарова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россия решительно осуждает очередную террористическую атаку украинских властей на гражданские коммерческие суда, строго соблюдавшие международное право, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что это «варварское нападение» доказывает, что Киев игнорирует глобальную энергетическую стабильность, интересы Казахстана и своих американских партнеров, говорится на сайте ведомства..

Решительно осуждаем очередную террористическую атаку киевского режима на коммерческие гражданские суда, соблюдающие все нормы международного права. Рассматриваем данное варварское нападение как очередное подтверждение тому, что в Киеве не только не заботятся о глобальной энергетической стабильности, — говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что танкер «Матильда» под мальтийским флагом подвергся атаке двух украинских беспилотников в акватории Черного моря. Экипаж корабля подал сигнал бедствия.

Кроме того, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что атака дронов ВСУ на казахстанские танкеры в Черном море является показательным моментом. По его мнению, Киев уверен в своей безнаказанности из-за поддержки западных союзников.

