В Запорожье уничтожены цеха по ремонту РСЗО HIMARS Минобороны России: уничтожены цеха завода «Искра» в Запорожье, где обслуживались РСЗО HIMARS

Фото: AFLO/Global Look Press

Российские военные уничтожили цеха на заводе «Искра» в городе Запорожье, где осуществлялось обслуживание американских реактивных систем залпового огня HIMARS, заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он добавил, что российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Александровка Херсонской области сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины.

В городе Запорожье высокоточным ударом ВКС России уничтожены цеха на заводе «Искра», в которых осуществлялось обслуживание американских установок реактивных систем залпового огня HIMARS, — говорится в сообщении.

Кроме того, Минобороны сообщило, что в районах населённых пунктов Белозерка и Червоный Маяк Херсонской области перехвачены две баллистические ракеты «Точка-У» и 24 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ольха». Также за сутки сбиты в воздухе 14 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее Конашенков рассказал, что российские военные в районах Дружковка, Артемовск и Зайцево в Донецкой Народной Республике уничтожили более 230 украинских бойцов. По его словам, также выведены из строя 10 танков и 23 боевые бронированные машины.