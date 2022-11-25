В ВМФ рассказали об освобождении Бердянска морскими пехотинцами Замглавкома ВМФ России Астапов: морпехи обманули ВСУ и освободили Бердянск

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Заместитель главкома ВМФ России, генерал-лейтенант Виктор Астапов заявил, что умелые действия сил флота и высадка десанта морской пехоты в районе Бердянска позволили обмануть украинские войска и освободить город. Морпехи представляли Черноморский флот и Каспийскую флотилию, рассказал он в беседе с «Красной звездой».

Астапов уточнил, что ВСУ ожидали морской десант, готовились, заминировав побережье и акваторию.

Умелые действия сил флота позволили обмануть противника и высадить десант морской пехоты в районе Бердянска. Основная же часть морской пехоты флотов вошла на освобождаемую территорию по земле, — уточнил замглавкома ВМФ России.

По его словам, морпехи сыграли весомую роль при освобождении прибрежных Бердянска и Мариуполя, а также других населенных пунктов в Донбассе. В качестве свежего примера успешных действий морпехов Астапов назвал освобождение в ДНР Павловки, где отличились соединения морской пехоты Тихоокеанского флота.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в результате упорных боев 14 ноября российскими войсками полностью взята под контроль Павловка. Поселок является стратегически важным населенным пунктом.