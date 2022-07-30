В Госдуме предложили за русофобию выдворять иностранцев Депутат Хамзаев предложил дать права МИД выдворять иностранцев из России за русофобию

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Депутат Госдумы Султан Хамзаев («Единая Россия») заявил, что МИД РФ следует наделить правом выдворять иностранных граждан из страны за проявление русофобии. По его словам, избавляться от русофобов следует немедленно, сообщает РИА Новости.

За любое русофобское высказывание иностранцев в адрес России и россиян должно быть немедленное выдворение из страны. Предлагаю дать право МИД РФ принимать решение по незамедлительному выдворению из страны иностранных лиц, позволивших себе русофобские высказывания на территории нашей страны, — считает Хамзаев.

Он добавил, что вопрос требует законодательной проработки. И хотя Россия является открытой страной, но таковой она должна быть лишь «для вежливых и порядочных гостей», подчеркнул депутат.

Ранее стало известно, что норвежский консул Элисабет Эллингсен устроила конфликт в отеле Мурманска. Чиновница возмутилась, что ей, как и всем остальным посетителям, нужно подождать, пока горничные закончат убирать в номере. Эллингсен заявила, что она привыкла только к чистым номерам и ей категорически не нравится, как «русские убираются». Она затем добавила, что «ненавидит русских».