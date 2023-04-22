В Совфеде заявили, что Зеленский предал еврейство Сенатор Цеков: Зеленский предал еврейство, подружившись с нацистами на Украине

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в разговоре с NEWS.ru заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предал еврейство, подружившись в своей стране с нацистами. По словам члена Совфеда, такие, как Зеленский, «действуют наиболее яростно в борьбе с русскостью, не являясь по национальности украинцами».

Зеленский, пожалуйста, еврей — самый ярый украинец. Я считаю, что он предал еврейство, так как подружился с нацистами, которые убивали евреев в Великую Отечественную войну. Такие личности действуют наиболее яростно [в борьбе] с русскостью и российскостью, — отметил Цеков.

Зеленский 21 апреля подписал закон, запрещающий давать географические названия, связанные с СССР и Россией. Фактически он узаконил практику дерусификации и десоветизации, которую власти проводят на Украине с 2015 года. Цеков также не исключил, что отказ от кириллицы в пользу латиницы возможен на Украине.

Ранее сенатор заявил, что в случае полной дерусификации Украине придется переименовать и столицу страны — Киев. По его мнению, название города — исконно русское. Сенатор предположил, что украинские власти будут называть города нацистскими именами, а потом придумают новых героев и поставят им памятники.