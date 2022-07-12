Сенатор Климов: ограничений прав и свобод из-за спецоперации не будет

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Андрей Климов

Ограничений прав и свобод граждан РФ в связи со спецоперацией на Украине в настоящее время вводиться не будет, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов в видеоинтервью «Парламентской газете». Таким образом он прокомментировал слухи о возможном введении в России военного положения, указав, что решение о нем принимается только в крайних случаях.

Тех мер законодательного характера, которые принимаются, в том числе в настоящее время, вполне достаточно. Наша задача, с одной стороны, обеспечить безопасность людей, а с другой — ни в коем случае не ограничивать без крайней необходимости права и свободы. Я убеждён, что в настоящее время мы такого рода ограничения не введем, — заявил он.

С аналогичным заявлением выступал в мае пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отмечавший, что планов вводить военное положение в России нет. На Украине же военное положение было введено 24 февраля главой государства Владимиром Зеленским. Решение о введении военного положения глава государства принял по итогам экстренного заседания Совбеза.

25 мая Климов назвал момент, когда Россия была на грани. По его словам, это произошло в начале 2000-х, когда в стране были готовы на премьер-министра с иностранным гражданством.