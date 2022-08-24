В Совфеде призвали объявить Украину государством-террористом Сенатор Ольга Ковитиди призвала объявить Украину государством-террористом

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Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила в своем Telegram-канале, что после убийства российской журналистки Дарьи Дугиной Украину следует объявить государством-террористом. Она также предложила добавить к целям спецоперации на Украине антитеррористическую направленность.

В кратчайшие сроки Украина должна быть объявлена государством-террористом, что влечет международно-правовые ограничения, санкции и ответственность конкретных виновных лиц, — написала Ковитиди.

По мнению сенатора, убийство Дугиной означает новую тактику Запада в отношении России – тактику террора, которая осуществляется руками Украины. Это требует надлежащей, системной и оперативной реакции. Ковитиди заявила, что страны, поддерживающие Украину в любой форме, являются пособниками международного терроризма, их руководители должны нести политико-правовую ответственность.

Она добавила, что террор в отношении России требует адекватной реакции, поэтому к целям спецоперации на Украине следует добавить антитеррористическую направленность.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гибель Дугиной не является ответственностью Киева. По его словам, она не была гражданкой страны и не находилась на ее территории в момент смерти.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала его слова очередной ложью. При этом она отметила, что запад этого предпочитает не замечать, поскольку Киев исправно выполняет его указания.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа в Одинцовском городском округе. Она ехала на автомобиле Toyota Land Cruiser, когда на полном ходу сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась. По версии ФСБ, к ее гибели причастны спецслужбы Украины