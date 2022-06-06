В Совфеде призвали к жесткой реакции на закрытие неба для самолета Лаврова Сенатор Косачев: реакция Москвы и Белграда на закрытие неба для самолета Лаврова должна быть жесткой

Фото: Совет Федерации

Константин Косачев

Ответ Москвы и Белграда на закрытие воздушного пространства для самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова должен быть совместным и предельно жестким, заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев в своем Tekegram-канале. По его словам, «этот демарш направлен непосредственно против России и Сербии как государств». Визит российского министра намечен на 6–7 июня.

Реакция, надеюсь, будет совместной и предельно жесткой, в формате не только дипломатических протестов, но и конкретных практических ответных действий. Дабы неповадно было, — написал Косачев.

Он также подчеркнул, что коллективный отказ трех европейских стран пропустить самолет Лаврова в Сербию не является их решением. По его мнению, вступив в НАТО, они утратили свой суверенитет.

Накануне Болгария, Черногория и Северная Македония закрыли воздушное пространство для самолета Лаврова, направлявшегося в Сербию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что закрыв небо для Лаврова, страны ЕС перекрыли очередной канал связи с Россией.