В Совфеде предложили штрафовать недобросовестных подрядчиков Сенатор Артамонов предложил штрафовать невыполняющих условия конкурсных контрактов подрядчиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Совете Федерации хотят предложить штрафовать подрядчиков, которые выиграли конкурс по госзакупкам, но отказываются выполнять условия контракта, рассказал глава комитета палаты регионов по бюджету и финрынкам Анатолий Артамонов. В разговоре с «Парламентской газетой» он уточнил, что сейчас проводится работа по упрощению процедуры госзакупок, но даже они не решают проблему недобросовестных компаний.

Даже этими изменениями не решаем ответственности того, кто выиграл контракт на первом этапе, но после просто не захотел работать и выполнять его. Должна наступать мера ответственности и компания нести штрафные санкции, — пояснил сенатор.

Артамонов отметил, что при этом следует учитывать причины, по котором поставщик не выполнил условия контракта и в некоторых случаях предоставлять право выполнить работу участнику конкурса, который занял второе место. Также данными изменениями не решается вопрос снижения цены контракта. Сенатор предложил проверить, как работает государственная экспертиза в подобных ситуациях.

Сейчас Совет Федерации занимается рассмотрением поправок в закон о госзакупках, которые позволят сократить сроки выполнения процедур и повысить оперативность обеспечения государственных и муниципальных нужд. Сенатор Сергей Рябухин уточнил, что предусматривается повышение предельного размера контракта до 10 млн рублей, а до 31 декабря 2026 года отменят ограничения годового объема закупок при проведении запроса котировок в электронной форме. Госзаказчикам разрешат заключать контракты до того, как будет перечислено финансирование. Еще одно из запланированных послаблений — упрощение госзакупок для компаний, которые проводят научные исследования.

Посол Белоруссии в Москве Дмитрий Крутой ранее заявил, что Минск рассчитывает в скором времени получить доступ к закупкам госкорпораций России. Он сообщил, что сторонами предусмотрена синхронизация законодательства в этой сфере до конца 2023 года.