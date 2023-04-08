В Белоруссии заявили о планах на доступ к госзакупкам в России Посол Белоруссии Крутой: Минск рассчитывает получить доступ к госзакупкам в России

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Посол Белоруссии в Москве Дмитрий Крутой заявил, что Минск рассчитывает в скором времени получить доступ к закупкам госкорпораций России. По его словам, сказанным эфире телеканала «Беларусь 1», сторонами предусмотрена синхронизация законодательства в этой сфере до конца 2023 года.

Крутой отметил, что для Белоруссии «очень важно» получить такой доступ к закупкам крупнейших госкорпораций.

Здесь, по большому счету, один ключ к решению проблемы — электронно-цифровая подпись, ее признание и вообще признание электронных документов. И мы договорились, что все-таки где-то уже к середине года попробуем выйти на решение этой проблемы, чтобы к концу года доложить нашим президентам, — пояснил дипломат.

Говоря о реализации мероприятий в рамках принятых прежде 28 союзных программ, Крутой указал на выполнении 80% из них. Посол рассказал, что остающиеся 20% не свидетельствуют о наличии каких-либо сложностей, просто некоторые вопросы в рамках программ отнесены к более дальней перспективе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о начале подготовки концепции безопасности Союзного государства РФ и Белоруссии. По его словам, нужно заняться стратегическим планированием и укреплять системы безопасности Союзного государства для «устойчивого поступательного социально-экономического развития».