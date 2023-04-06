Путин рассказал о сотрудничестве с Минском в рамках Союзного государства Путин заявил о подготовке концепции безопасности Союзного государства РФ и Белоруссии

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Владимир Путин

Российский президент Владимир Путин заявил о начале подготовки концепции безопасности Союзного государства России и Белоруссии. По его словам, это гарантирует дальнейшее социально-экономическое развитие.

Большое значение имеет вынесенный на повестку дня заседания и рассмотренный сегодня вопрос о начале подготовки концепции безопасности Союзного государства. В этом документе имеется в виду сформулировать основополагающие задачи нашего взаимодействия в свете растущей напряженности на внешних границах наших государств и развязанной против нас санкционной и информационной войны, — сказал Путин.

По словам президента России, нужно заняться стратегическим планированием и укреплять системы безопасности Союзного государства для «устойчивого поступательного социально-экономического развития».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву 5 апреля и встретился с Путиным в Кремле. Глава России отметил успешное сотрудничество двух стран по всем направлениям и обратил внимание на успехи в экономике.

На встрече с Путиным Лукашенко также отругал сотрудников администрации президента России из-за насыщенного графика коллеги. Путин в ответ пошутил, что ему надо отрабатывать зарплату.