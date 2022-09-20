В Совфеде заявили, что поправки в УК не означают мобилизацию в стране Сенатор Ковитиди: поправки в УК РФ не означают мобилизацию в России

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Законопроект о поправках к Уголовному кодексу по внесению в него понятий «мобилизация» и «военное время» не связан с мобилизацией, заявила в эфире «Россия 24» одна из авторов документа сенатор Ольга Ковитиди. Она отметила, что принятые поправки будут действовать исключительно в случае объявления военного положения.

Сегодня много достаточно аннотаций, что принят закон о мобилизации. Нет. То, что касается настоящего закона, — мобилизация в стране не объявлена, — заявила Ковитиди.

20 сентября группа депутатов и сенаторов внесла проект поправок. По ним в УК РФ появятся понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время». Кроме того, документом вводится несколько статей о неисполнении государственного оборонного заказа и нарушении условий госконтракта (статьи 201.2, 201.3, 285.5, 285.6 УК).

Также в рамках поправок предлагается ввести наказание за мародерство в виде лишения свободы сроком до шести лет, если преступление не содержит отягчающих признаков. Как следует из документа, мародерство с угрозой убийством будет наказываться лишением свободы до 15 лет.

В проекте поправок также предусмотрено наказание за добровольную сдачу в плен при отсутствии признаков государственной измены — лишение свободы сроком до 10 лет. Совершение преступления в период мобилизации и военного положения, в свою очередь, будет отягчающим обстоятельством. Таким образом, Уголовный кодекс пополнится двумя новыми статьями — «Добровольная сдача в плен» (статья 352.1) и «Мародерство» (статья 356.1).

Госдума одобрила законопроект сразу в нескольких чтениях.