В Совфеде оценили угрозу новых поставок западного оружия Украине Сенатор Карасин: поставки западных вооружений могут повысить уровень конфликта на Украине

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Член Совета Федерации, экс-замглавы МИД Григорий Карасин не исключил, что новые поставки западных вооружений Киеву повысят уровень украинского конфликта до более высокого. Карасин в беседе с Lenta.ru не исключил, что вместе с этим усилится военно-политическое давление на Россию. По его мнению, противодействие РФ станет основной темой обсуждения на грядущих переговорах нового министра обороны ФРГ Бориса Писториуса с коллегами из США и других стран НАТО, при этом поставки оружия Украине приобретают характер шизофрении, по его словам.

Страны пытаются обогнать друг друга в поставках чего угодно: одни поставляют танки, другие ПВО, третьи бронетранспортеры. Мы видим, что некоторые поставки доказывают, что вооружения во многом оказываются устаревшими, — высказался парламентарий.

Сенатор также поделился ожиданиями от переговоров, которые министр обороны Германии Писториус проведет с коллегами из натовских стран. Так, 19 января, сразу после церемонии вступления в должность Писториус встретится с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Предсказуемо, что они будут обсуждать. Это наращивание усилий по военно-политическому давлению на Россию, которому мы вынуждены противостоять, — заявил законодатель.

Ранее новый глава МО ФРГ заверил, что Германия не прекратит поставки вооружений Украине.