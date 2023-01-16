В Совфеде объяснили, почему план по изоляции России провалился Сенатор Пушков: говорящие об изоляции России не видели карты мира

Фото: Совет Федерации

Алексей Пушков

Россия не находится в изоляции, поскольку граждане страны по-прежнему могут поехать в более чем 100 стран мира без каких-либо ограничений, заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале. По его словам, те, кто говорит об изолировании РФ, просто не видели карту мира.

С учетом того, что на 2022 год граждане России могут поехать более чем в 100 стран без каких либо [ограничений], говорить об изоляции нашей страны могут говорить только люди, никогда не смотревшие нам карту мира. Плюс на подходе соглашения о безвизовом режиме еще с несколькими важными государствами, — написал Пушков.

Ранее статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов заявил, что российская сторона в настоящее время прорабатывает договоренности о безвизовом режиме для россиян с Бахрейном, Оманом, Саудовской Аравией и рядом других стран. По его словам, в Россию сегодня могут въезжать по общегражданским паспортам представители более чем 60 иностранных государств.

До этого посол Ирана в РФ Казем Джалали заявил, что Тегеран готов на взаимной с Россией основе упростить выдачу индивидуальных виз туристам. Он отметил, что в 2022 году количество поездок россиян в Иран выросло в четыре раза в сравнении с 2021 годом.