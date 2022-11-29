В Совфеде назвали заявления Столтенберга по Украине кровавым фарсом Сенатор Ковитиди назвала кровавым фарсом заявления Столтенберга по Украине

Фото: Совет Федерации

Ольга Ковитиди

Высказывания генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга по ситуации на Украине являются «кровавым фарсом», заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. По мнению сенатора, самый большой урон Киеву наносят США и «продажная украинская власть».

Заявления Столтенберга — не что иное, как кровавый фарс. Самый большой урон Украине приносят США, финансирующие войну на Украине, и сама продажная украинская власть, зарабатывающая с Байденом на войне. Союзники по НАТО являются очевидными пособниками в этой кровопролитной, братоубийственной войне, — сказала Ковитиди.

Ковитиди отметила, что главной причиной невозможности урегулирования украинского кризиса является позиция США, использующих Украину «в качестве полигона для экономической войны с Россией за мировой рынок энергоресурсов».

Ранее Столтенберг заявил, что Россия использует зиму как оружие против Украины. До этого Столтенберг отметил, что Украину ожидает ужасающая зима. Он добавил, что главы МИД стран — членов Альянса примут решение о расширении «нелетальной» помощи Киеву. В пакеты помощи включат зимнюю одежду, горючее и лекарства. Генсек военно-политического блока подчеркнул, что страны — члены НАТО намерены выделить новую помощь Киеву, чтобы пережить холодные месяцы. Он также добавил, что двери НАТО остаются открытыми для Украины.

Глава Альянса также сообщил, что урон от ракетных ударов по Украине колоссальный. Он добавил, что военно-политический блок намерен мобилизовать дополнительную помощь Киеву, а также рассмотреть варианты поставки новых систем ПВО.