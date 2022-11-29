В НАТО обвинили Путина в использовании зимы как оружия против Украины Al Jazeera: в НАТО заявили, что Россия использует зиму как оружие против Украины

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Начиная с октября, Россия еженедельно обстреливает объекты энергоинфраструктуры на Украине, и с каждым днем эффект от атак увеличивается, сообщает Al Jazeera. По данным телеканала, из-за постоянных бомбардировок накапливается ущерб, что в преддверии зимы особенно критично. Это подкрепляется и словами генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который считает, что Россия использует зиму как оружие против Украины.

Президент Путин сейчас пытается использовать зиму как оружие войны против Украины, и это ужасно, и мы должны быть готовы к новым атакам. <...> Вот почему союзники по НАТО усилили поддержку Украины, — заявил он.

Телеканал отмечает, что большую поддержку Украине оказали Эстония и шесть других стран Балтии и Скандинавии, которые предоставили Киеву электрогенераторы, теплую одежду и продукты питания. Несмотря на это, мэр Киева Виталий Кличко допустил, что часть населения могут эвакуировать в пригород в связи с перебоями с электро- и водоснабжением.

Ранее Столтенберг отметил, что Украину ожидает ужасающая зима. Он добавил, что главы МИД стран — членов Альянса примут решение о расширении «нелетальной» помощи Киеву. В пакеты помощи включат зимнюю одежду, горючее и лекарства. Генсек Блока подчеркнул, что страны — члены НАТО намерены выделить новую помощь Киеву, чтобы пережить холодные месяцы. Он также добавил, что двери НАТО остаются открытыми для Украины.