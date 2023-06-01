В Совфеде назвали способ прекратить атаки ВСУ на Белгородскую область Сенатор Цеков предложил остановить атаки на Белгородскую область с помощью присоединения Харькова

Фото: МО РФ

Остановить атаки на Белгородскую область можно с помощью присоединения Харькова к России, так как именно оттуда ведутся обстрелы, рассказал NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. Он объяснил, что проявлять активное противодействие ВСУ.

Как долго это будет продолжаться сложно сказать, это зависит от действий Вооруженных сил Украины. Но я думаю, чем жестче мы будем отвечать и чем эффективнее будет наше противодействие, тем они будут менее интенсивны. В этой ситуации можно сделать одно — побеждать в СВО и, как сказал глава Белгородской области, Харьков должен вернуться в состав России, это исконно наша земля. И тогда с той территории, где ведется атака, угрозы не будет, — рассказал Цеков.

Глава региона Вячеслав Гладков ранее заявил, что местная администрация занимается вопросом вывоза людей в безопасные районы. Он будет осуществляться после окончания обстрелов, места для размещения жителей уже готовы. Гладков добавил, что в случае срочной эвакуации защищенная техника будет подаваться прямо к домам.

Позже Telegram-канал «112» сообщил, что в Шебекино Белгородской области под обстрел ВСУ попал пассажирский автобус. По информации канала, в салоне находились люди, которых эвакуировали из опасных зон. О пострадавших информации нет. Минобороны России и местные власти не комментировали эту информацию.