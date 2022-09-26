В Совфеде и Госдуме не поддержали идею запрета выезда из России Сенатор Клишас и депутат Госдумы Попов выступили против запрета выезда из России граждан призывного возраста

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сенатор Андрей Клишас в своем Telegram-канале заявил, что вместо нагнетания ситуации нужно уделить внимание нарушениям в ходе частичной мобилизации в России. Так он прокомментировал предложение своего коллеги Сергея Цекова запретить выезд за границу гражданам призывного возраста.

Хотелось бы предложить всем коллегам (вместо нагнетания ситуации) уделить внимание вопросам социальной поддержки граждан, которые подлежат мобилизации, и нарушениям в ходе частичной мобилизации, о которых сообщают СМИ, — написал Клишас.

Депутат Госдумы Евгений Попов («Единая Россия») также заявил, что выступает «категорически против любых ограничений на передвижение для наших граждан».

На портале «Объясняем.рф» сообщали, что подлежащие мобилизации граждане России не могут во время нее проживать более трех месяцев в местах, отличных от места прописки. Для получения такого права необходимо обратиться в военкомат по месту регистрации.

Глава Ростуризма Зарина Догузова говорила об отсутствии ограничений по поездкам как по России, так и за рубеж на фоне частичной мобилизации. За уточнениями глава Ростуризма посоветовала обращаться в военкомат, к которому приписан гражданин.