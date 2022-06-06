В Совбезе России рассказали, кому выгоден тлеющий конфликт в Карабахе Замсекретаря Совбеза РФ Нургалиев: тлеющий конфликт в Карабахе выгоден США

Фото: Russian Look/Global Look Press

Тлеющий конфликт в Карабахе выгоден США, поэтому они не заинтересованы в урегулировании ситуации, заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев в интервью «Российской газете». По его мнению, Вашингтон давно использует эту проблему для создания напряженности в регионе, чтобы ослабить тем самым Армению и Азербайджан и нанести урон их стабильности.

Этот конфликт назревал давно, еще с советских времен. И он очень устраивал Вашингтон как повод для создания напряженности. Урегулировать проблемы в этом регионе Запад не собирался, — заявил Нургалиев.

Он добавил, что «никто кроме России не взялся за мирное урегулирование этой проблемы». И сейчас Москва стремится создать условия для заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном, подчеркнул Нургалиев.