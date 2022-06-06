Тлеющий конфликт в Карабахе выгоден США, поэтому они не заинтересованы в урегулировании ситуации, заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев в интервью «Российской газете». По его мнению, Вашингтон давно использует эту проблему для создания напряженности в регионе, чтобы ослабить тем самым Армению и Азербайджан и нанести урон их стабильности.
Этот конфликт назревал давно, еще с советских времен. И он очень устраивал Вашингтон как повод для создания напряженности. Урегулировать проблемы в этом регионе Запад не собирался, — заявил Нургалиев.
Он добавил, что «никто кроме России не взялся за мирное урегулирование этой проблемы». И сейчас Москва стремится создать условия для заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном, подчеркнул Нургалиев.
При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, по линии соприкосновения разместились российские миротворцы, — сказал замсекретаря Совбеза.