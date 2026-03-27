27 марта 2026 в 12:03

В Россотрудничестве раскрыли новые детали атаки на Русский дом в Праге

Россотрудничество: Москва ждет наказания для напавших на Русский дом в Праге

Москва рассчитывает на справедливое наказание для причастных к нападению на Русский дом в Праге — культурно-просветительский центр, действующий при поддержке Россотрудничества, заявили ТАСС в организации. В результате атаки с применением «коктейлей Молотова» никто не пострадал, однако было повреждено окно библиотеки и фасад здания.

В ведомстве уточнили, что из шести брошенных «коктейлей Молотова» три не взорвались. На место происшествия оперативно прибыли полиция и несколько бригад пожарных, однако нападавший скрылся до приезда служб. Следователи собирают улики и изучают записи с камер видеонаблюдения.

Надеемся, что это преступление будет раскрыто, а виновные понесут справедливое наказание, — подчеркнули в Россотрудничестве.

Как сообщил собеседник агентства, пока не установлено, действовал ли злоумышленник один или в составе группы. Время для атаки выбрано не случайно: на 27 марта было запланировано последнее мероприятие в рамках Дней русской культуры в Чехии. В ведомстве подчеркнули, что данный акт агрессии не был ничем спровоцирован.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что нападение на Русский дом в чешской Праге является ничем иным, как варварским актом. Так она отреагировала на информацию, что вечером 26 марта неизвестные забросали здание культурного центра бутылками с зажигательной смесью.

В Россотрудничестве раскрыли новые детали атаки на Русский дом в Праге
