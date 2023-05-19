В России заявили, что представители ООН выгораживают Украину Постпредство России в ООН: в организации выгораживают Киев после его преступных заявлений

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Постпредство России при ООН уличило некоторых членов организации в том, что те стараются выгородить представителей Украины, делающих преступные заявления в отношении российских граждан. Угрозы юридической и физической расправы в ООН назвали неконструктивной риторикой, отметили российские дипломаты в Telegram.

Пресс-служба генсекретаря ООН прокомментировала очередную порцию антироссийских высказываний Михаила Подоляка с угрозами юридической и физической расправы над гражданами России призывом ко всем сторонам воздержаться от «неконструктивной риторики», — напомнили в постпредстве.

Российские дипломаты считают, что попытки представителей ООН выгородить такую риторику Киева являются неприемлемыми.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее сказал, что украинцы ненавидят Россию и пообещал преследовать россиян всегда и везде. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя это заявление, подчеркнул, что всемирная организация призывает «избегать риторики, которая не помогает».

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что страны Запада, которые поставляют Украине вооружения, являются соучастниками военных преступлений ВСУ и нацбатов. По его словам, которые приводит РИА Новости, западные государства являются участниками вооруженного конфликта с РФ согласно Гаагским конвенциям 1907 года.