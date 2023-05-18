Небензя назвал Запад соучастником военных преступлений ВСУ Небензя: передающий оружие Киеву Запад является соучастником военных преступлений ВСУ

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Постпред России при ООН Василий Небензя

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что страны Запада, которые поставляют Украине вооружения, являются соучастниками военных преступлений ВСУ и нацбатов. По его словам, которые приводит РИА Новости, западные государства являются участниками вооруженного конфликта с РФ согласно Гаагским конвенциям 1907 года о правах и обязательствах нейтральных держав в морской и сухопутной войне.

Поставки все более мощных систем вооружений в совокупности с продолжающейся передачей Киеву данных для нанесения ударов и обучением солдат ВСУ на своей территории делают эти государства не только участниками вооруженного конфликта с Россией согласно Гаагским конвенциям 1907 года о правах и обязательствах нейтральных держав в морской и сухопутной войне, но и соучастниками военных преступлений ВСУ и нацбатов, — сообщил Небензя на заседании СБ ООН.

Постпред также напомнил о словах главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, заявившего о том, что «чтобы покончить с войной немедленно, необходимо прекратить оказывать военную помощь Украине». Небензя отметил и позицию Лондона, высказанную британским министром обороны Беном Уоллесом, который заявил, что Британия помогает Украине, чтобы другие страны не думали отказаться от этого.

Ранее Небензя заявил, что страны НАТО не заинтересованы в мирном урегулировании на Украине, в этой связи поток вооружения со стороны Запада идет в Киев по нарастающей. Небензя также подчеркнул, что западные страны ведут с Россией «прокси-войну».