Небензя заявил о прокси-войне Запада с Россией Небензя: страны НАТО не заинтересованы в мирном урегулировании на Украине

Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Василий Небензя

Страны НАТО не заинтересованы в мирном урегулировании на Украине. В этой связи поток вооружения со стороны Запада идет в Киев по нарастающей, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя. Он также подчеркнул, что западные страны ведут с Россией «прокси-войну», сообщает РИА Новости.

Западные страны упорно твердят, что не являются участниками конфликта, а лишь «помогают Украине защитить себя». Однако в реальности все это ровно наоборот. Запад ведет с Россией прокси-войну на Украине. <...> С момента прошлого заседания Совета в феврале по теме поставок западных вооружений на Украину их поток <...> идет по нарастающей, — сказал Небензя.

По его словам, «это свидетельствует о настрое стран НАТО на эскалацию». Небензя подчеркнул, что в этой связи Россия оставляет за собой право на меры по нейтрализации угроз своей безопасности.

Ранее Небензя заявил, что Запад подстрекает Украину к совершению террористических актов. Дипломат напомнил о недавнем высказывании главы разведки Украины Кирилла Буданова, который прямо заявил о готовности «убивать россиян по всему миру».

Также российский дипломат указал, что США и их союзники оказывают давление на другие страны, требуя от них нарушить договоренности с Россией и обеспечить экспорт на Украину вооружений советской разработки. По его словам, скрытые поставки оружия в те или иные регионы через третьи страны искажают картину потоков оружия в мире и являются прямым нарушением международных норм в области контроля над вооружениями.