США и их союзники оказывают давление на другие страны, требуя от них нарушить договоренности с Россией и обеспечить экспорт на Украину вооружений советской разработки, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН. По его словам, скрытые поставки оружия в те или иные регионы через третьи страны искажают картину потоков оружия в мире.

К сожалению, страны Запада не только не борются с такими нарушениями, но и поощряют их. США и их союзники оказывают давление на третьи страны, требуя от них нарушить такие договоренности с Россией и другими государствами в интересах наращивания поставок оружия Киеву, — сказал он.