В России власти подготовят возрастную маркировку для видеоигр

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские власти начали реализовывать планы по регулированию игрового контента, передает «Коммерсант». По информации газеты, в кабмине разработают требования по возрастной маркировке этой продукции. Инициатива должна стать частью федерального проекта «Нормативное регулирование». Журналисты пишут, что участники рынка обеспокоились такой перспективой, которая повлечет за собой рост регуляторной нагрузки и расходов при проверке игр.

Как рассказал источник прессы, близкий к одному из профильных ведомств, пока власти планируют запустить возрастную маркировку, аналогичную международной PEGI (Pan European Game Information — европейская рейтинговая система компьютерных игр), которая используется в 39 странах. «Коммерсант» подчеркивает, что между регуляторами уже возникли разногласия относительно механизмов проведения экспертизы.

Изменения в федеральный проект подготовили в Минэкономики. В свою очередь в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко сказали, что «изменения направлены на предупреждение бесконтрольного распространения среди детей деструктивной информации».

Как напомнила глава практики по сопровождению IP- и IT-сделок Semenov & Pevzner Ирина Остапчук, в РФ уже действует возрастная маркировка контента в рамках ФЗ «О защите детей от информации, причиняющий вред их здоровью и развитию». Однако в настоящий момент классификацию осуществляет либо производитель игр, либо распространитель. В этом процессе пока не участвуют государственные органы.

Ранее Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и информации, способной вызвать желание сменить пол. Но по рекомендации комитета по информполитике был отклонен запрет видеоигр с «пропагандой ЛГБТ», порнографией, насилием, жестокостью и ненормативной лексикой.