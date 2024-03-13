В России ускорилась годовая инфляция Минэкономразвития: годовая инфляция в России с 5 по 11 марта ускорилась до 7,6%

Инфляция в России в период с 5 по 11 марта в годовом выражении ускорилась до 7,6%, согласно отчету о текущей ценовой ситуации, предоставленному пресс-службой Минэкономразвития. Неделей ранее показатель составлял 7,59%.

За неделю с 5 по 11 марта 2024 года на потребительском рынке цены не изменились, год к году темпы роста цен составили 7,6%, — говорится в обзоре МЭР.

По данным ведомства, рост цен на продовольственные товары замедлился до 0,07%. Снижение цен на плодоовощную продукцию ускорилось на 0,60%, на остальные продукты питания инфляция сохранилась практически на уровне прошлой недели (0,13%).

В МЭР отметили, что цены на непродовольственные товары на отчетной неделе упали на 0,08%. В частности, значительно снизились цены на отечественные легковые автомобили, также ускорилось падение цен на электронику и бытовые приборы. Цены в секторе услуг снизились на 0,06%, чему способствовало удешевление билетов на внутренние авиарейсы, согласно отчету.

Ранее россиян предупредили о возможном подорожании отечественных вин в 2024 году. По некоторым оценкам, цены на напитки виноделов из Крыма и Краснодарского края могут вырасти на 30% в связи с возможным увеличением пошлин на вина из недружественных стран и повышением квот на российскую продукцию в магазинах.