Россиян предупредили о резком скачке цен на отечественное вино Mash: вина из Крыма и Краснодарского края могут подорожать на 30% в 2024 году

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вино отечественного производства может подорожать на 30% в 2024 году, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на участников рынка. Причиной для резкого скачка цен может стать обсуждаемое в данный момент кратное увеличение пошлины на вино из недружественных стран.

По мнению экспертного сообщества, в случае принятия соответствующей меры она повлияет и на российскую продукцию из Крыма и Краснодарского края. В основном это затронет напитки в ценовом сегменте 500–600 рублей за бутылку.

При этом в кубанской винодельческой ассоциации предположили, что российское вино станет дороже на 10%. Виноделы из Крыма пришли к выводу, что рост составит 30%. В отрасли отмечают, что это связано с закупкой саженцев, техники и удобрений за границей. В ответ на увеличение пошлин зарубежные партнеры могут поднять цены на эти товары, предполагают эксперты.

Кроме того, повышение цен может быть обусловлено желанием продавцов заработать. На фоне подорожания импортного вина в несколько раз потребитель не заметит роста стоимости отечественной продукции с 550 до 700 рублей, отметили в Mash.

Ранее Bloomberg сообщал, что кризис, изменения в культуре употребления алкоголя и чрезмерно большое количество запасов вина в магазинах привели к тому, что фермеры стали уничтожать виноградники в Австралии. Так, австралийский виноградарь Тони Таунсенд в прошлом году уничтожил половину своего виноградника площадью 14 гектаров.