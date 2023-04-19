В России стали чаще применять силу к представителям власти РБК: число приговоров о насилии к представителям власти стало рекордным за шесть лет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число осужденных россиян за применение силы по отношению к представителям власти стало рекордным за последние шесть лет, передает РБК со ссылкой на материалы судебного департамента при Верховном суде РФ. Число приговоров по ст. 318 УК РФ в 2022 году выросло на 10% сравнительно с предыдущим. В 2021 году зафиксировали 7523 приговора, а в 2022 году количество таких вердиктов перевалило за восемь тысяч, достигнув 8261.

По части первой (применение в отношении представителя власти насилия, не опасного для жизни или здоровья) соответствующей статьи за прошлый год было осуждено 7638 человек, а по части второй (применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья) — 623 человека, когда в 2021 году по ч. 2 осудили 613 человек.

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