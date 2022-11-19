SHOT: в Черкесске 20 студентов избили двух сотрудников полиции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что в Черкесске 20 студентов Индустриально-технологического колледжа избили двух сотрудников полиции, которые приехали искать пропавшего первокурсника. По информации канала, избитыми оказались старшие лейтенанты 27-летний Асхат Батчиев и 29-летний Алим Кочкаров. Журналисты пишут, что обоих правоохранителей госпитализировали: Алима — с сотрясением мозга, а Асхата — с порванным ухом.

По данным канала, после того как полицейские начали расспрашивать одного из одногруппников пропавшего, студенты накинулись с кулаками, полицейские были в гражданском.

В итоге, как утверждает SHOT, черкесским оперативникам пришлось разогнать учащихся выстрелами в воздух и вызвать подкрепление. Канал сообщает, что приехавшие на выручку коллеги помогли задержать семерых нападавших, трое из которых были несовершеннолетними: задержанным грозит уголовное наказание за насилие в отношении представителей власти.

Пьяные участники крестного хода ранее избили полицейского в Старой Ладоге Ленинградской области на территории Никольского мужского монастыря. Инцидент произошел, когда следящий за порядком сотрудник полиции предупредил участвовавших женщину и двоих мужчин об административной ответственности за распитие алкоголя в общественном месте. Мужчины схватили полицейского за руки, а женщина стала бить древком от хоругви по спине.