Москвич поругался с дедом и встретил полицию гранатой Мужчина угрожал приехавшим на вызов полицейским страйкбольной гранатой на западе Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Москвы угрожал страйкбольной гранатой сотрудникам полиции, приехавшим по вызову в отношении него, передает РИА Новости. Помощи у полицейских попросила мать москвича, которая заявила, что у того случился конфликт с дедом. Мужчина арестован, в ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Это произошло 28 февраля. В тот день полицейские постучались в квартиру на Кастанаевской улице к 38-летнему мужчине, однако он начал угрожать правоохранителям страйкбольной гранатой.

Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), — заявила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

Ранее в Башкирии 22-летний житель Уфы из ревности зарезал свою бывшую девушку и ее молодого человека. После этого он устроил ДТП, пытаясь скрыться от сотрудников ГИБДД, в котором погиб еще один человек. Сам подозреваемый получил в результате аварии травмы и попал в больницу. Двойное убийство было совершено в селе Киргиз-Мияки.

В январе 54-летняя москвичка обратилась в полицию из-за 50-летнего сожителя, который 1 января перевел с ее счета себе на карту 50 тысяч рублей в качестве страхового депозита. Мужчина объяснил, что вернет деньги в том случае, если сожительница не уйдет от него к другому.