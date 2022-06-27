В России расширили одну из ипотечных госпрограмм Правительство разрешило медикам и учителям участвовать в госпрограмме «Дальневосточная ипотека»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Строительство жилого дома

Правительство России расширило госпрограмму «Дальневосточная ипотека», теперь она будет доступна специалистам медицинских и образовательных учреждений, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Возраст и семейное положение сотрудников соответствующих учреждений роли не играют, однако для участия в программе необходимо проработать на этих позициях на Дальнем Востоке не меньше пяти лет. Постановление опубликовано на сайте правительства России.

По словам главы правительства, такое решение позволит ежегодно выдавать около 5,5 тысячи льготных кредитов работникам сферы образования и здравоохранения.

Теперь «Дальневосточная ипотека» будет распространяться и на специалистов медицинских и образовательных организаций. При условии, если они проработали по соответствующим специальностям на Дальнем Востоке не менее пяти лет, — заявил Мишустин.

Премьер также объявил о продлении на три года льготной ипотеки на вторичный рынок жилья для жителей Магаданской области и Чукотки. На эти цели предполагается выделить 40 млрд рублей, девять из которых — уже в следующем году, добавил он.

Программа льготной ипотеки для Дальнего Востока действует с декабря 2019 года до конца 2024 года. Она предполагает субсидирование процентной ставки до уровня 2% годовых по ипотечным жилищным кредитам для молодых семей в Дальневосточном федеральном округе для покупки жилья или строительства дома на участке, приобретенном по программе «Дальневосточный гектар».

Ранее в понедельник сообщалось, что члены комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан направили в Минстрой предложение увеличить финансирование из федерального бюджета программы расселения аварийного жилья на севере России на 19 млрд рублей из-за угрозы срыва программы.