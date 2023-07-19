В России предложили создать мультипаспорт Петербургский депутат Крупник предложил объединить паспорт, СНИЛС и ИНН в один документ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат петербургского Заксобрания Павел Крупник обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением объединить паспорт, СНИЛС и ИНН в один документ — мультипаспорт с чипом. Он пояснил, что в последние годы большинство вопросов россияне предпочитают решать при помощи госуслуг, банковские операции и оплата штрафов производится с помощью интернета. Депутат подчеркивает, что, в связи с этим, логично сделать единый документ, который будет удобно хранить и использовать, сообщает «Парламентская газета».

Сегодня мы стоим у символической черты, когда физические «классические» документы постепенно уступают место документам цифровым. Все больше стран и государств приходят к практике «облачного» хранения, а также введения единых носителей персональных документов, — говорится в обращении.

В разговоре с изданием парламентарий пояснил, что это предложение касается именно физических документов, а не их виртуальных вариантов. Депутат предлагает указывать номера СНИЛС и ИНН на определенных страницах паспорта. Это позволит носить с собой меньше документов. Крупник уточнил, что паспорта быстро эволюционируют, чтобы отвечать запросам гражданам.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко выразил мнение, что паспорт в любом случае должен оставаться физическим носителем. При этом он уточнил, что в комитете готовы рассмотреть предложения о гибридных формах документа. Депутат считает, что в этом вопросе у Минцифры возникнут проблемы с экономической точки зрения из-за ограниченных возможностей. Ющенко подчеркнул, что идея Крупника может быть не принята широкими массами, так как существует большое количество россиян, по тем или иным причинам выступающих против любых чипов.

Любые обсуждения ориентированы на то, чтобы было удобно гражданам. Не должно быть ущемления прав тех, кто пользуется бумажным носителем. Если мы не сможем защитить персональные данные, будет заложена опасная тенденция, — заключил парламентарий.

Клиентов банков ранее начали уведомлять о переносе биометрической информации в государственную Единую биометрическую систему (ЕБС). Как ожидается, в рамках такой программы госсистема сможет получить 75 млн образцов.