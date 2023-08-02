В России предложили ответные меры на недружественные шаги Молдавии Сенатор Джабаров предложил ограничить въезд в Россию мигрантов из Молдавии

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Недружественные действия и заявления властей Молдавии в отношении России не должны оставаться без ответа, заявил в беседе с «Парламентской газетой» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, на высылку российских дипломатов из Кишинева, а также на призывы к полному разрыву отношений с Москвой можно отреагировать, например, введением ограничений на въезд в РФ молдавских мигрантов и на поставки сельхозпродукции.

Можно прекратить поставки товаров из Молдавии в Россию, особенно это касается сельхозпродукции, которая на Западе и, в частности, в Европе никому не нужна, так как там не знают, куда пристроить итальянские и французские продукты. Также считаю возможным ограничить въезд молдаван, которые едут в Россию на заработки, — заявил сенатор.

Он также напомнил, что Россия продолжает стабильно поставлять в Молдавию дешевый газ, и в этом вопросе также могут быть приняты определенные меры. Отдельно Джабаров остановился на ситуации в Приднестровье, где проживают сотни тысяч людей с российскими паспортами.

Мы никуда не уйдем оттуда и сделаем все, чтобы создать сухопутный коридор для прямого сообщения России с республикой для обеспечения безопасности приднестровцев и расположенных в республике российских миротворцев, — пообещал сенатор.

Ранее власти Молдавии объявили о выходе страны из Межпарламентской ассамблеи СНГ, а затем — о сокращении более чем в два раза российского дипкорпуса в Кишиневе. Также был предпринят ряд других подобных шагов. По словам председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, власти Молдавии и, в частности, президент страны Майя Санду, не самостоятельны в таких решениях.

Санду пытается максимально снизить планку сотрудничества с Россией, чтобы заскочить на евросоюзовский поезд. При этом в Кишиневе не отказываются от выгодных поставок молдавской сельхозпродукции в Россию. И из СНГ они полностью тоже не вышли, хотя давно грозятся, — сказал депутат.

Ранее экс-премьер Молдавии, лидер оппозиционной Партии развития и объединения Ион Кику заявил, что пост президента страны должен занимать политически нейтральный кандидат с безупречной репутацией, который будет служить народу, а не иностранцам «с Запада или Востока».