В Молдавии рассказали, какой президент нужен стране Экс-премьер Молдавии Кику: стране нужен политически нейтральный президент

Фото: Партии «ШОР»

Пост президента Молдавии должен занимать политически нейтральный кандидат с безупречной репутацией, который будет служить народу, а не иностранцам «с Запада или Востока», заявил бывший глава правительства страны, лидер оппозиционной Партии развития и объединения Молдавии Ион Кику. Как передает EADaily, он рассказал, что на протяжении нескольких месяцев обсуждает вероятного претендента на выборы 2024 года с разными политическими лидерами, а также с людьми, не связанными с политикой.

Как пишет издание, Кику подчеркнул, что президентом должен быть беспартийный, политически нейтральный кандидат с безупречной репутацией, заботящийся о своей стране и являющийся центром притяжения и силы для большинства граждан.

Человек, который будет уважать граждан страны и Конституцию, будет служить стране, народу государства, а не иностранцам с Запада или Востока, — отметил Кику.

Экс-премьер добавил, что такая кандидатура может появиться после местных выборов, которые пройдут осенью этого года. Кику выразил надежду, что этот человек в 2024 году составит серьезную конкуренцию Майе Санду и ее партии «Действие и солидарность», правящей сейчас в стране.

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что партия «Действие и солидарность» хочет разорвать дипломатические отношения с Россией, чтобы понравиться Западу. Комментируя решение властей Молдавии сократить число российских дипломатов в Кишиневе, экс-глава государства заявил, что страна хочет быть в «тренде» с другими членами НАТО.