Додон рассказал об ошибке властей Молдавии в отношении России Додон: власти Молдавии хотят быть в тренде с Западом, высылая российских дипломатов

Фото: moldova.mid.ru

Молдавская пропрезидентская Партия действия и солидарности хочет разорвать дипломатические отношения с Россией, чтобы понравиться Западу, заявил бывший президент государства Игорь Додон, сообщает телеканал Exclusiv TV. Комментируя решение властей Молдавии сократить количество российских дипломатов в Кишиневе, экс-глава государства заявил, что страна хочет быть в «тренде» с другими членами НАТО.

Большинство стран НАТО высылали последние месяцы российских дипломатов, и молдавские власти, для того чтобы быть в том же тренде, хотя мы нейтральная страна, придумали эту историю с «тарелками», — заявил Додон.

По словам политика, власти Молдавии допускают дипломатическую ошибку, высылая российских дипломатов из страны, поскольку Москва долгое время является стратегическим партнером Кишинева.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение Молдавии о высылке российских дипломатов не останется без ответа. По его словам, Кишинев сознательно ухудшает отношения с Москвой. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь отметила, что решение Молдавии сократить численность дипмиссии РФ ударит прежде всего по молдавским гражданам.