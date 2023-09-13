В России предложили новый подход к проверке научных работ на плагиат Сенатор Рукавишникова: выявлять плагиат в научных работах должен человек

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Электронная проверка научных статей и диссертаций на плагиат дает высокую степень погрешности и нуждается в корректировке, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова. По мнению сенатора, которое цитирует «Парламентская газета», градус зависимости работ от цифровых технологий необходимо снижать, так как электронный анализ зачастую признает плагиатом самоцитирование авторами своих же ранее написанных статей.

В оценке научных текстов необходимо использовать синтез: цифровой анализ и мнение экспертов. Существующая электронная проверка научных статей на оригинальность нуждается в корректировке, так как, на мой взгляд, дает высокую степень погрешности и, таким образом, не дает возможности ученым опубликовать действительно оригинальный текст в журнале, — отметила сенатор.

По ее словам, необходимо менять сам подход к проверке научных текстов, разделив понятия «оригинальность идеи» и «оригинальность текста». Самоцитирование из ранее написанных статей при этом не должно считаться плагиатом.

С этим мнением согласны и в ученом сообществе, пишет издание. Так, профессор Владимир Тетельмин назвал главной несправедливостью цифрового рецензента то, что система принимает цитаты авторов на свои же статьи за плагиат, значительно снижая итоговую оценку работы.

К примеру, я сейчас начинаю развивать какую-то статью, и я ссылаюсь на ранее проведенные работы. У меня сотни публикаций, и я на них ссылаюсь. <...> Я продолжаю эту тему, но уже отталкиваясь от того, что сделал раньше. Поэтому самоцитирование абсолютно неизбежно и необходимо, — подчеркнул профессор.

Как указывает издание, в России сегодня насчитывается более шести тысяч научных журналов. Профессор Тетельмин выразил уверенность, что специалистов-рецензентов в стране достаточно и они способны провести экспертизу любого проекта и любой статьи.

Ранее вузы в Австралии были вынуждены изменить способ проведения экзаменов и других оценок из-за опасений, что студенты используют искусственный интеллект для написания работ. Бот ChatGPT, который генерирует текст на любую тему по запросу, также был запрещен в школах Нью-Йорка из-за опасений по поводу его «негативного влияния на обучение учащихся» и опасности плагиата.