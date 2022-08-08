Сенатор предложил конфисковывать имущество Украины Сенатор Клишас предложил создать основу для конфискации иностранного имущества в России

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Необходимо создать правовую основу для конфискации украинского и иностранного имущества на территории России в рамках ответной меры, написал в своем Telegram-канале глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Он подчеркнул, что эта тема должна предметно обсуждаться с правительством этой осенью.

Нам необходима ясная правовая основа для конфискации (в качестве ответной меры) иностранной собственности, в частности украинской в России и на освобожденных территориях Украины. Данный вопрос должен предметно обсуждаться с правительством осенью, — написал Клишас.

Накануне Клишас заявил, что после конфискации российской собственности Украина не может считаться безопасной для транзита энергоносителей. Парламентарий добавил, что Украина более небезопасна для транзита любых товаров. Он также назвал украинского лидера Владимира Зеленского главой «неонацистского режима».

Ранее правительство Украины утвердило указ Зеленского о конфискации российских активов на территории страны. В рамках этого решения будет конфисковано суммарно 1806 активов. При этом, согласно указу, все конфискованные активы будут конвертированы в средства для обороны и восстановления Украины.