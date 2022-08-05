На Украине конфискуют имущество россиян Правительство Украины утвердило указ о конфискации объектов российской собственности

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Правительство Украины утвердило указ Владимира Зеленского о конфискации российских активов на территории страны, сообщается на правительственном портале страны. В рамках этого решения будет конфисковано суммарно 1806 активов.

Сегодня Правительство утвердило Указ Президента о конфискации 903 объектов, принадлежащих российскому государству. 79 позиций – компаниям из России, 824 позиции – российским банкам, — заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В правительстве также уточнили, что все конфискованные активы будут конвертированы в средства для обороны и восстановления Украины. Шмыгаль утверждает, что это лишь первый шаг, и вскоре власти Украины смогут конфисковать российские активы, которые находятся за пределами страны, на Западе.

Ранее советник главы офиса президента Украины и экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что для восстановления Украины требуется $100 млрд ежегодно. Он отметил, что на развитие макроэкономики и армии требуется по $30 млрд в год.

При этом он добавил, что на конференции по восстановлению экономики Украины в Лугано Киев запросил для восстановления $750 млрд. Он назвал эту цифру амбициозной и предположил, что в случае получения этой суммы Украина могла бы стать действительно развитой экономически страной.