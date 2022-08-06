Клишас: Украина небезопасна для транзита газа после изъятия активов России

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Андрей Клишас

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что после конфискации российской собственности Украина не может считаться безопасной для транзита энергоносителей. Парламентарий добавил, что Украина более небезопасна для транзита любых товаров. Он также назвал Зеленского главой «неонацистского режима».

После конфискации российской собственности на Украине, о которой объявил глава неонацистского режима Зеленский, эта страна больше не может считаться страной, безопасной для транзита любых товаров, в том числе российских энергоносителей, — написал Клишас в своём Telagram-канале​​​.

Он добавил, что Россия будет действовать на Украине до достижения своих целей: полной денацификации и демилитаризации территории всей страны.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что в стране уже изъяты российские активы на сумму порядка $765 млн. Соответствующее заявление опубликовано на сайте офиса главы государства. По словам Зеленского, работа в этом направлении продолжается. По словам Зеленского, предполагается конфисковать более чем 900 объектов, принадлежащих российскому государству.