Зеленский заявил об изъятии российских активов на Украине Президент Зеленский сообщил об изъятии российских активов на Украине на сумму $765 млн

Фото: Ukrainian Presidency Press Offic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в стране уже изъяты российские активы на сумму порядка $765 млн. Соответствующее заявление опубликовано на сайте офиса главы государства. По словам Зеленского, работа в этом направлении продолжается.

Сегодня я провел совещание, посвященное санкционной политике, конфискации российских активов. Как сообщили правительственные чиновники, на Украине уже принудительно изъяты активы на 28 млрд гривен ($765 млн по курсу Нацбанка Украины). Эта работа продолжается, — говорится в сообщении.

По словам Зеленского, предполагается конфисковать более чем 900 объектов, принадлежащих российскому государству.

А если оценивать собственность не только террористического государства, но и его резидентов, то речь идет о 36 тысячах позиций, подлежащих изъятию, — гласит заявление.

Ранее стало известно, что правительство Украины утвердило указ Владимира Зеленского о конфискации российских активов на территории страны. Все конфискованные активы будут конвертированы в средства для обороны и восстановления Украины. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что это лишь первый шаг, и вскоре власти Украины смогут конфисковать российские активы, которые находятся за пределами страны, на Западе.