В России анонсировали новую модель защиты прав человека Омбудсмен Москалькова: в России создают новую модель защиты прав человека

Фото: Пресс-служба Госдумы

В России создают новую модель защиты прав человека, сообщает «Царьград» со ссылкой на омбудсмена Татьяну Москалькову. Этот процесс идет при взаимодействии с институтами гражданского общества, уточнила уполномоченный по правам человека. По ее словам, в новом национальном законодательстве следует собрать лучшие международные нормы и практики по защите прав человека.

Мы восприняли и внедрили в своё законодательство всё лучшее, выработанное международной практикой и закреплённое во всех международных нормах. Мы сегодня несём ответственность за то лучшее, что выработано международным сообществом, отвечаем и будем это сохранять, — заявила омбудсмен.

17 сентября Россия окончательно вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Суд больше не будет принимать новые жалобы против России, но продолжит рассматривать заявления, поданные до 16 сентября 2022 года. ЕСПЧ принимал и рассматривал дела по России с 1998 года, когда власти страны ратифицировали европейскую Конвенцию о защите прав человека и основных свобод.

Москалькова ранее заявила, что подрыв Крымского моста стал покушением на права россиян, проживающих в Крыму. По словам омбудсмена, власти РФ предприняли огромные усилия для улучшения жизни населения жителей полуострова, включая право на передвижение и экономические права, однако произошедшее ЧП стало попыткой отнять эти права.