В России началась кампания по вакцинации против гриппа Попова дала старт кампании по вакцинации против гриппа в России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России стартует кампания по вакцинации против гриппа, заявила на полях Восточного экономического форума глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости. Все участники форума смогут бесплатно пройти медобследование и поставить отечественную прививку от гриппа с наиболее актуальными штаммами.

Сегодня на стенде Роспотребнадзора мы объявляем старт прививочной кампании от гриппа, — сказала глава Роспотребнадзора.

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева ранее заявила о необходимости вакцинироваться от гриппа в начале осени, это особенно актуально для детей, пожилых и для людей, страдающих бронхолегочными и другими хроническими заболеваниями. Она посоветовала всем россиянам проверить свой календарь прививок, чтобы понять, какие именно вакцины нужно сделать.

Эпидемиолог Рафик Айвазян до этого отметил, что противопоказанием для прививки от гриппа может стать острое заболевание или гиперчувствительность к компонентам вакцины. Он отметил, что при выраженных иммунодефицитных состояниях вакцинация может быть менее эффективна.