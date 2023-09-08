Иммунолог напомнила о необходимости вакцинироваться от гриппа Иммунолог Ярцева посоветовала проверить свой календарь прививок

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В начале осени необходимо вакцинироваться от гриппа, это особенно актуально для детей, пожилых, и для людей, страдающих бронхо-легочными и другими хроническими заболеваниями, напомнила врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. В беседе с «360» она посоветовала всем россиянам проверить свой календарь прививок, чтобы понять, какие именно вакцины стоит сделать помимо этой.

Вакцинация необходима всем, у кого снижен иммунитет. В числе прочих это и офисные сотрудники, которые с утра до ночи сидят на работе на стрессе. Прививки помогут им избежать тяжелого течения болезни. Также не лишне сделать прививки от пневмококка, — посоветовала Ярцева.

Врач подчеркнула, что все основные вакцины прописаны в календаре прививок. Взрослым людям стоит обратить внимание на то, как давно они проходили ревакцинацию от столбняка и дифтерии — от них рекомендуется прививаться раз в 10 лет. Также не стоит забывать про коронавирусную инфекцию. Не у всех достаточно антител, чтобы защититься от COVID-19. Если взрослый не болел ветрянкой, ему лучше также вакцинироваться — в случае заражения болезнь проходит тяжело.

Иммунолог напомнила, что курс вакцинации есть и от гепатита. Она предупредила, что заболеть им проще, чем кажется. Например, это может произойти на приеме у стоматолога или в салоне красоты. В зоне риска находятся жители городов.

Эпидемиолог Рафик Айвазян ранее отметил, что противопоказанием для прививки от гриппа может стать острое заболевание или гиперчувствительность к компонентам вакцины. Он отметил, что при выраженных иммунодефицитных состояниях вакцинация может быть менее эффективна.