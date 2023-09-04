Названы противопоказания для прививки от гриппа Эпидемиолог Айвазян: противопоказаний для прививки от гриппа почти нет

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Противопоказанием для прививки от гриппа может стать острое заболевание или гиперчувствительность к компонентам вакцины, рассказал NEWS.ru эпидемиолог Раффик Айвазян. Он отметил, что при выраженных иммунодефицитных состояниях вакцинация может быть менее эффективна.

Противопоказания — это острые состояния средней и высокой степени тяжести, гиперчувствительность к компонентам вакцины или осложнение, реакция гиперчувствительности на предыдущую дозу вакцины. <...> Кстати, беременность и лактация не являются противопоказаниями для вакцинации от гриппа, — сказал Айвазян.

Он добавил, что от прививки против гриппа нельзя заболеть, поскольку в составе препарата нет живого компонента вируса. По словам эпидемиолога, возможны совпадения периодов заражения и введения вакцины, когда иммунитет еще не выработался, а восприимчивый организм уже встретился с инфекцией. Для выработки иммунитета после иммунизации необходимо две-три недели времени — все индивидуально, объяснил врач.

Нормальные реакции в первые 1–3 суток после вакцинации: повышение температуры, недомогание, потеря аппетита, раздражительность, рвота, головная боль, реакция в месте инъекции (боль, отек, покраснение). Реакция возникает в 5–10% случаев. Отсутствие реакции не говорит о неэффективности вакцинации, — отметил врач.

При этом он подчеркнул, что серьезными нежелательными явлениями являются стерильный или инфекционный абсцесс в месте инъекции, который развивается с отсрочкой около недели, лихорадка с температурой выше 40 °C, фебрильные судороги, неврит плечевого нерва (при нарушении техники инъекции) и анафилактический шок.

Ранее стало известно, что самая популярная прививка этого лета — вакцина от клещевого энцефалита. Ее планируют применить (или уже применили в этом сезоне) 13% россиян. Кроме того, опрошенные планируют заблаговременно сделать прививки от гриппа (10%), COVID-19 (8%) и кори (6%).